Feijóo: "Sánchez ha convertido a Junqueras en Ministro de Hacienda"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, és a Barcelona, on ha reunit el comité de direcció del partit. En un acte davant la plana major del PP Català, Feijóo ha dit que és inacceptable que "Junqueras s’hagi convertit en el ministre d’Hisenda del govern espanyol".
Aquesta ha estat la frase escollida avui per Feijóo per rebutjar de nou el pacte bilateral entre el PSOE i Esquerra. Des de Catalunya, el líder del PP critica que Sánchez hagi amnistiat a Junqueras per a convertir-lo en ministre d'Hisenda i denúncia que l'acord respon a interessos polítics, no a criteris d'equitat, justos i transparents.
Feijóo assegura que tots els presidents autonòmics del PP votaran en contra del nou model de finançament en el Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra aquest dimecres. Com a alternativa, proposa un gran pacte estatal per a garantir un finançament just i durador per a totes les Comunitats Autònomes. Però Feijóo no només ha vingut a Barcelona per parlar sobre el finançament, també ha presentat el seu pla d’habitatge en cas d’arribar a la Moncloa. Proposa reduir la burocràcia i els temps de construcció per aixecar pisos en col·laboració amb el sector privat- l'objectiu no és altre que incrementar l’oferta per, diu, facilitar l’acces a l’habitatge i reduir els preus. Alhora promet acabar amb l’okupació il·legal i reclama que aquesta crisi sigui una qüestió d’Estat.