Los familiares de presos en Catalunya consiguen ser escuchados en el Parlament

Hace unos días en el Parlament de Catalunya se vivió una situación nunca vista hasta ahora: Una representación de los familiares de presos de Catalunya pudo comparecer ante los diputados en la Comisión de Justicia para exponer la situación de los presos y también de los familiares. Fueron dos portavoces, la presidenta de la Associació de Familiars de Presos a Catalunya, Gracia Amo, y el secretario de la asociación Rafael Nieto, quienes expusieron ante los diputados las muchas preocupaciones que hoy en día sigue teniendo el colectivo.

Satisfechos, pero falta mucho

En declaraciones a 'La Ciutat', Gracia Amo reconocía estar "satisfecha porque por fin hemos podido ser escuchados por parte de quien toma decisiones. Llevábamos un año pidiendo esta comparecencia y hasta parecía que nos boicoteaban, pero al final estamos satisfechos de tener esta oportunidad". Además, agradece que "aunque partidos como Vox, PP y Ciudadanos no acudieron a la comparecencia, muchos de los disputados que había allí se interesaron por nuestra situación".

A pesar de la satisfacción por poder ser escuchados, Amo asegura que "nos quedaron bastantes puntos de los que hablar. Hay tantos problemas que es imposible tratarlos todos en una sola comparecencia, son incontables los problemas con los que nos encontramos las familias y los presos y que necesitan solución urgente".

Vigilar, no curar

Una de las situaciones que denuncian los familiares de presos es, por un lado, la facilidad con la que se produce entrada de drogas en los centros penitenciarios, añadido a los problemas de salud mental y, por otro, la nula formación de los funcionarios a la hora de tratar con los presos: "Los funcionarios no están formados para tratar a los presos, no son capaces de hacer el trabajo psicológico con alguien con problemas de salud mental, drogadicciones o los muchos problemas que sufren los presos día a día. Hoy en día los centros penitenciarios están para vigilar, no para curar, y si no haces este trabajo complicas aún más la reinserción, que en principio es el gran objetivo de las prisiones".

La esperanza nunca se pierde

Amo se ha mostrado esperanzada porque "por ejemplo, la CUP va a presentar un informe con propuestas para mejorar esta situación. Cualquier propuesta en positivo se agradece y confiamos en que esta, que es muy buena, pueda ser aprobada".

Y es que, según Amo la situación que tiene que cambiar cuanto antes porque "en cuanto a medidas no hemos avanzado mucho. Se han conseguido pequeños avances pero, por ejemplo, en las dificultades que tenemos los familiares para ir a visitar a nuestros familiares a la cárcel no hemos mejorado nada. El autocar que te lleva desde el centro de Barcelona al centro penitenciario sigue siendo caro, y además los horarios de la línea no coinciden con los de las visitas, con lo que pasas muchas horas esperando para nada y te tiras casi un día entero para hacer una visita".

Aún así, Amo confía en que todo mejore aunque sea poco a poco, por ejemplo, "con la propuesta de la Generalitat de adoptar medidas para descongestionar los centros penitenciarios. Cualquier medida que descongestione los centros penitenciarios es positiva, pero dentro de las cárceles sigue habiendo demasiados problemas que tienen que solucionarse, y es evidente que las instituciones no escuchan, cuando podrían hacer mucho más".