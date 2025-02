Fake news, el mal del S.XXI

Qui més qui menys s’ha empassat alguna vegada una fake new i fins i tot l’ha convertit amb els amics i la família. Segons explica Vicenç Huguet, els que més s’estan aprofitant d’aquestes noticies falses són els partits de l’ultradreta i algunes empreses per deixar malament als seus contrincants, com ja vam veure al 2016 a la campanya de Donald Trump contra Hillary Clinton.

Èxit a les XXSS

Per què tenen tant d’èxit dins de l’algorisme de les xarxes humans? Doncs segons el Vicenç Huguet, però 4 factors molt clars:

Biaix d’informació: aquelles notícies que combreguin amb les nostres idees ens agradaran.

Aversió al risc: som addictes a les notícies catastrofistes.

Biaix de la notícia nova: tot el que faci olor a primícia ens encanta.

L’efecte d’exposició única: si et repeteixen moltes vegades la mateixa afirmació, tot i que sigui falsa te la creuràs.

Solucions

Les fake news són un enemic complicat de combatre, però encara hi ha esperança. Per Huguet, la solució podria passar per demanar un DNI a l’hora de fer-se un nou perfil a les xarxes socials, perquè els social media tinguin una responsabilitat legal com els mitjans de comunicació, per educar als més joves en la recerca d’informació veraç i per que es creïn més institucions com Maldito Bulo.