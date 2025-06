El fado arriba a Barcelona de la mà de Katia Guerreiro

Avui hem convidat al programa una dona que ens transportarà al país veí. Ens encanta Portugal, tenim els millors veïns del món: allà hi ha ciutats meravelloses, una bona gastronomia, saudade... i una música evocadora que enamora, i que serà protagonista aquesta setmana a Barcelona! El fado sonarà aquests dies a la capital catalana en un festival al qual hi serà present aquesta cantant portuguesa, una de les més rellevants del panorama actual. Per tractar aquest tema hem parlat amb la Katia Guerreiro, una de les cantants més importants de fado de Portugal, i ens ha explicat que "el fado és un gènere musical molt íntim".

"La gent que canta i toca fado fica totes les seves emocions en la música, i això fa enamorar-se a la gent que ho escolta per primera vegada", explica la Katia. "Aquestes emocions es contagien i provoca que el públic no quedi mai indiferent", diu. "Hi ha un moment als concerts en el que l'emoció dels artistes es junten amb les emocions del públic, és una fusió espectacular i molt bonica", assegura Katia.

Màgia

"El fado és sens dubte la millor representació de Lisboa, és el millor patrimoni identitari en general de tot Portugal", diu Katia Guerreiro. "El de Barcelona serà un concert molt especial", conclou.