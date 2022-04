Experts reclamen que la digitalització centri els seus esforços en els pacients amb dolor

Els experts celebren el desenvolupament i la implementació de la telemedicina, però adverteixen de la necessitat d'una adequada adaptació i regulació. La digitalització facilita la comunicació medicopacient i permet una millora de la integració assistencial entre els diferents estaments de l'SNS. També abordem altres qüestions com el dolor crònic com a primera causa d'absentisme laboral i discapacitat a la UE, el dolor associat al procés oncològic i la necessitat de treballar conjuntament per promoure polítiques que reflecteixin la connexió entre el dolor i l'ocupació. Carles Aguilar parla amb la Dra. María Luz Padilla, Anestesiòloga de la Unitat del Dolor del Complex Hospitalari Universitari de Cartagena (Murcia)