Una expedició catalana dona suport a Zamora en l’extinció de l’incendi de Porto

A "La Brúixola d'Estiu" parlem amb l'Eladi Flix, el cap de l'expedició i cap de l'àrea bàsica del Segrià, sobre les dificultats sobre el terreny i de quina manera van gestionar el suport interterritorial

Redacción

Barcelona |

Els incendis forestals continuen actius en diversos punts de l’Estat, tot i que en la majoria de casos la situació evoluciona favorablement gràcies al reforç dels dispositius d’extinció. Un dels focs més preocupants és el de Porto que ha arribat fins a la ciutat de Zamora, on un contingent català hi ha prestat suport en les tasques de control.

El dispositiu desplaçat fins a la zona estava integrat per 56 efectius i 21 vehicles, provinents de les Agrupacions de Defensa Forestal, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals i els Agents Rurals. Segons ha explicat a aquesta emissora el cap de l’expedició, Eladi Flix, l’activació del comboi es va produir a petició del Centre Nacional d’Emergències i es va organitzar en molt poc temps.

La missió dels equips catalans se centrava a evitar que les flames que cremaven a la part alta de les valls baixessin fins a les poblacions. Flix ha assenyalat que els veïns de les zones afectades vivien amb por tant per l’avanç del foc com per les difícils condicions meteorològiques que complicaven l’extinció.

Malgrat les dificultats, el responsable del dispositiu fa un balanç positiu de la intervenció i destaca la importància d’aquest tipus de cooperació entre territoris, que espera que esdevingui més habitual en el futur.

