Ja no hi ha excuses per cuinar pasta

Si us agrada la pasta i esteu cansats de barrejar-la amb les típiques salses pesto, carbonada o de tomàquet, esteu en el lloc ideal, i és que la Zaraida Fernández ens ensenya avui a preparar una salsa d’allò més fàcil i deliciosa.

Què necessitem?

Pasta

Ceba

Puntes d’espàrrecs verds

Gírgoles

Nata vegetal

Oli

Sal

Pebre

El pas a pas

Per fer aquesta pasta només necessitem bullir en abundant aigua i sal la pasta que hem triat.

Mentrestant, posem a enrossir la ceba i tirem les puntes d’espàrrec tallades petites i les gírgoles a tires. Ho deixem coure tot i afegim sal, pebre blanc i la nata. Un cop reduir, posem una mica de l’aigua de cocció de la pasta i ja la podem barrejar amb la nostra salsa.

Si no sou amants de la nata, no patiu, perquè la Zaraida te opcions per a tothom i ens assegura que aquests ingredients també queden d’allò més bons amb salsa de tomàquet.