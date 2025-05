EUM, Escola Universitària Mediterrani

Una bona formació és clau per donar resposta a les necessitats de les empreses, però també ho és poder accedir al mercat laboral amb una bona experiència prèvia i amb uns valors clars.

Aquest són precisament els objectius de l’Escola Universitària Mediterrani, formar als alumnes pensant en el que busquen les empreses amb una formació professional i humana que serà clau per la seva inserció en el mercat laboral. De tot plegat hem parlat amb el director adjunt de l’EUM, Rafael Arza.

L’alumne al centre de tot

A l’EUM ofereixen graus universitaris oficials de màrqueting, logística empresarial, turisme i un doble grau de màrqueting i turisme. Per a ells la formació acadèmica és necessària, però també ho és que els alumnes puguin fer pràctiques per poder accedir el més aviat possible al mon laboral.

Per tot plegat, la proposta de docència a la EUM fuig de la visió clàssica d'universitat i es dirigeix cap a un model més pràctic on l’alumne està al centre de tot. En aquest sentit busquen treure el millor de cada estudiant tant a nivell acadèmic com professional.

L’èxit d’aquesta proposta es demostra amb xifres, i és que a EUM porten 40 anys a l’àmbit universitari amb una xifra d’abandonament de només el 2%.

Una universitat consolidada

Quatre dècades avalen l’excel·lència d’aquesta universitat. Quaranta anys en els que els estudiants i les seves famílies han mostrat confiança i que fa que l’EUM es consolidi com a institució de referència a Barcelona.

Tot plegat amb un gran compromís amb la qualitat acadèmica, la innovació i la preparació dels futurs professionals.