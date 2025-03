Estudiaran els efectes psicològics del caos de Rodalies

A la ràdio escoltem cada dia al personal lamentant-se d’aquest mal servei de Rodalies a Catalunya. Perden molt temps cada matí, veuen com el tren que esperen no passa, arriben tard a la feina o qualsevol lloc, o fins i tot no arriben. I a la tarda, al vespre, es repeteix l’escenari. Hem posat en antena alguns testimonis que així ho certifiquen. Les persones que hem escoltat coincideixen que la situació és insuportable i que ja la viuen amb cansament i fins i tot amb resignació. Totes elles tenen problemes psicològics derivats d'aquesta crisi ferroviària que sembla no tenir solució.

Atacs d'ansietat i alteracions del son

Hem escoltat Ana Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat A Les Vies. Ella relata una sèrie d'afectacions importants en les persones usuàries del servei de Rodalies. Des d'impossibilitat de conciliar el son per culpa d'haver-se d'enfrontar al tren fins a atacs d'angoixa i tremolors durant el trajecte per culpa de les incidències diàries. Mai no saben com acabarà el seu dia i com seran els seus horaris. Per tots aquests motius, han convocat 7 manifestacions simultànies a diferents punts de Catalunya per al dia 22 a les 12 del migdia.

Un estudi que posarà nom al que passa

La Universitat Rovira i Virgili estudiarà les conseqüències psicològiques que està tenint aquest caos a Rodalies. Ens ho ha explicat el professor de Psicologia Sergi Martín Arbós. La plataforma Dignitat A Les Vies es va posar en contacte amb ell i de seguida ho van veure clar: calia estudiar aquest problema. I ho faran amb una enquesta que permetrà fer una fotografia de tot plegat. S'estudiaran les variables demogràfiques i també el dia a dia de cada persona i quin ús fa dels trens.