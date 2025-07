Un estiu amb bones dades pels apartaments turístics

Barcelona preveu un estiu de rècord. Els pisos turístics estan a ple rendiment i s’estima una ocupació del 80 per cent en aquests mesos de calor. L’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona fa una previsió molt positiva. La gent que més visita la capital catalana són famílies franceses, angleses i dels Estats Units. De fet, una de cada dues famílies que visiten Barcelona tria aquesta modalitat d’allotjament. Aquestes dades no fan més que confirmar la solidesa del sector tot i la tendència que existeix a la reserva a darrera hora. Diuen que la oferta d’apartaments turístics a la ciutat és imprescindible en l’ecosistema turístic de la ciutat. Per tractar aquesta tema ha vingut a La Ciutat la Marian Muro, directora general de APARTUR, i ens ha explicat que "el turisme funciona, hi ha uns índex d'ocupació que són alts en general, estem davant un bon estiu".

"De complir-se les dades previstes seríen molt positives. Per nosaltres a l'estiu canvia molt respecte a la resta de l'any ja que venen més famílies, i en altres èpoques són més gent de congresos i de feina", explica. "Estic a favor de ficar límits, certes restriccions sempre i quan tinguin sentit", diu. "Els apartaments turístics i els hotels són complementaris, però la gent té el dret a escollir altres modalitats d'allotjaments", afegeix.

"No és cert que hagi apartaments turístics il·legals. El problema són els contractes temporals", conclou.