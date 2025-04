Esther Capella (ERC) sobre habitatge: "ens han fet perdre un any sencer"

La portaveu d'Esquerra Republicana, Esther Capella, valora a "La Brúixola" la validació del decret llei que regula el lloguer de temporada i habitacions que s'ha aprovat avui al Parlament amb els suports dels Comuns, la CUP i ERC. Capella lamenta que la validació arriba tard i que els socialistes "ens han fet perdre un any sencer" perquè ells mateixos es van abstenir a l'hora de votar aquesta mesura fa un any. La portaveu assegura que "la idea és que la tramitació de la llei sigui abans de l'estiu" i recalca la importància de "definir els lloguers de temporada i d'habitacions per evitar que es continuï especulant amb l'habitatge". Per tot plegat, serà necessària una plantilla d'inspectors tot i que caldrà veure amb quins recursos s'estableix.

Preguntada per la gestió a Rodalies, recorda que "el traspàs encara no és efectiu" i que "el responsable directe del desgavell són Renfe i Adif i el Ministeri de Transports".