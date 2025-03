Estàs IN o OUT?

Si vols estar a la última moda, no et perdis la secció d'avui de la Fabiana Finneto. Ens ha explicat què està 'out' i què 'in'.

Out

Hi ha modes que porten en actiu molts anys i ja ha arribat el moment de que desapareguin:

Complements petits

Mini bolsos

Crop Top

Texans Skinny

Transparències

Fast Fashion

El color gris

In

Per contra, hi ha modes que entren amb força aquesta primavera:

Bolsos grans

Charms per als bolsos

Texans rectes o acampanats

Mannish oversize

Boho-chic

Estètica marinera

Vintage-upcicling

El marró i els tons pastel

Doncs ja sabem com ens hem de preparar per anar a la última moda aquesta primavera!