Està justificada la pujada de les tarifes del bus i metro de Barcelona?

ENQUESTA

Barcelona ha començat el 2018 amb els preus més cars del transport públic. La targeta T-10 supera ja els 10 euros i el bitllet senzill s’enfila fins els 2,20 euros. Un increment molt criticat tant per l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona com per l’associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) que el considera “injust social i ambientalment”.