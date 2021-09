Esquerra convida JXCAT a portar la unitat d’acció sobiranista també a la taula de diàleg

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, la dirigent republicana ha reptat Junts per Catalunya a “coordinar-se a tot arreu i ser, si s’escau, a tot arreu”. Vilalta defensa que “dota de coherència” voler ser útils i formar part de totes les negociacions davant l’Estat”, ja sigui per “defensar l’autodeterminació i l’amnistia o aconseguir el màxim d’inversions i traspassos de competències o partides pressupostàries per ajudar en el dia a dia de la gent”.

De govern a govern

En aquest sentit, Marta Vilalta ha reiterat que la negociació sobre el conflicte sobiranista és “de govern a govern, perquè és el govern qui representa la ciutadania del país” i ha recordat que la porta continua oberta perquè Junts per Catalunya s’hi pugui sumar.

Els pressupostos catalans, amb la CUP

Sobre la negociació dels pressupostos de la Generalitat de cara a l’any vinent, Vilalta ha assegurat que la CUP continua sent “el soci prioritari” per aprovar-los al Parlament però “sense obviar la resta de grups parlamentaris” i, especialment, aquelles forces que “vulguin contribuir a superar la crisi produïda per la pandèmia i avançar en la resolució del conflicte democràtic entre Catalunya i l’Estat”.