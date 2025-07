Esquerra i Comuns exigeixen accions contundents a Sánchez per recuperar la confiança

L’empresonament de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, per part del Tribunal Suprem ha sacsejat els fonaments de la confiança política. Tot i els ajustos organitzatius impulsats aquest cap de setmana pel comitè federal socialista, les formacions aliades consideren que les mesures adoptades fins ara són insuficients per dissipar l’ombra del cas.

El portaveu d’Esquerra, Isaac Albert, ha estat clar: “Volem que Sánchez expliqui com afronta els fets que han succeït aquestes setmanes i que posi sobre la taula les mesures per evitar que episodis com aquest es repeteixin; per nosaltres, la corrupció és una línia vermella” En la mateixa línia, Aina Vidal, portaveu dels Comuns al Congrés, ha subratllat que les explicacions arriben tard, però ha expressat la seva esperança que Sánchez actuï amb determinació per reforçar la transparència i les bones pràctiques institucionals.

Pacte PP Junts

En paral·lel, Vidal ha llançat un missatge directe a Junts per Catalunya en el context del congrés del PP i les especulacions sobre possibles pactes: “És moment de triar entre el país o el partit. Si PP i VOX arriben al govern, moltes conquestes democràtiques podrien estar en risc.”