La Signatura 24/08

Esperando a Griezmann

Así estoy, un partido sí y otro también. Desde que el jugador francés aterrizara en el Barcelona rodeado de polémica por su decisión inicial de quedarse en el Atlético y por su precio desorbitado hace más de dos años, dos largas temporadas y el comienzo de esta. Aquí estoy , esperando ese liderazgo que se le exige y presume como campeón del mundo, como estrella mundial y como jugador pagado a precio oro. Espero y espero y no desespero aunque ya empiezo a pensar que será complicado que cumpla las expectativas. Muchos dijeron y argumentaron por su forma de jugar que su fichaje era innecesario y que su demarcación en el terreno de juego chocaría directamente con el jugador más importante de la plantilla por aquel entonces, Leo Messi. El tiempo fue dándoles la razón, un partido sí y otro también Antoine Griezmann tenía un rendimiento intrascendente y una participación irrelevante en el juego del Barcelona, por más que el equipo pidiera a gritos socios que ayudaran a Messi a conseguir los desafíos. Si una cosa se le puede alabar al delantero Galo es su entrega y trabajo a lo largo de los partidos. Actitud no se le puede negar. Presiona como el que más , corre como el que más, pero también es como el valor en el soldado, se le debe presumir, es casi obligatorio aunque algunos no los hagan. Griezmann en justicia ha tenido algunas rachas de juego y gol buenas como la temporada pasada en la fase de la Copa del Rey en la que fue fundamental en las remontadas y la clasificación para una final en Sevilla que acabaría significando el único título que a la postre levantaría el Barcelona. Pero con todo y eso en un balance de tanto tiempo ya integrándose y jugando para el Barcelona, unido al desproporcionado precio que se pagó por él, se me antoja un balance pobre para su categoría. Y llegamos a la tercera temporada, ya sin Leo Messi, ya sin ese supuesto Corset que le atenazaba y que le impedía moverse por zonas donde se encontraba más a gusto, aunque yo soy de los que cree que los buenos jugadores siempre se entienden hablando el idioma del balón. Y el arranque no ha podido ser más discreto. Cuando le necesitaba el equipo en Bilbao volvió a no aparecer. Atisba que puede formar una buena sociedad con Memphis. Ojalá, tengamos un poco de paciencia, aunque siempre estemos esperando a Griezmann.