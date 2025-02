Esperances posades en un estudi per fer front a la covid persistent

Cinc anys després de la Covid, hi ha pacients que continuen presentant símptomes relacionats amb la malaltia i a qui la vacunació i el tractament simptomàtic no els és suficient. Aquests pacients presenten "símptomes molt diversos i inespecífics que fan molt difícil el diagnòstic", explica en declaracions a 'La Brúixola' la directora del programa de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias de Badalona, Lourdes Mateu. Aquest programa ha atès des del 2020 uns 2.000 pacients: "n'hi ha que adapten la vida a la seva nova condició i, altres, que estan totalment invalidats", assegura. Mateu denuncia que "és una malaltia d'exclusió" i que "encara hem de fer moltes coses" com millorar l'assistència, la sospita diagnòstica, la formació de personal sanitari o la recerca.

La Dra. Mateu explica que aquest mateix mes de febrer ha arrencat un assaig clínic per un medicament contra la Covid persistent. Es tracta d'un antiviral que "té efectes contra la covid, contra l'herpes i que té un efecte antiinflamatori". Així i tot, assegura que haurem d'esperar al 2026 per veure'n els primers resultats.