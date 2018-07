Especial Sant Jordi a Onda Cero Catalunya

Per copsar com es viu Sant Jordi, Mònica Günther ha entrevistat a l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, al programa 'La Ciutat'.

🔊 Escolta el programa 'La Ciutat':

En aquest espai, també ens van visitar artistes del Circ du Soleil, que des de fa un temps ha instal•lat la seva seu al sud d'Europa precisament a l'Hospitalet. Sant Jordi també és el dia de l'amor, i l'amor és seducció, hem parlat amb el coach del programa, Julio Rosales. I, com no podia ser d'altre manera, hem parlat de llibres. Per això vam entrevistar els dos col•laboradors de ‘La Ciutat’ que treien llibre aquest Sant Jordi: Dolors Garcia Pastor i David Izquierdo. A l’espai del migdia hem tingut l'actuació, també, el polifacètic artista Halldor Mar, que ens presenta el seu nou llibre.

En aquest especial Sant Jordi també hem fet en directe per la web i l’app d’Onda Cero els programes ‘Nits de Ràdio’ i ‘Gente Viajera Catalunya’ amb Carles Lamelo així com una edició especial de la tertúlia esportiva ‘Ona esportiva’ amb Albert Arranz.

🔊 Escolta el programa ‘Nits de Ràdio’:

Al programa ‘La Brúixola’ amb Robert Calvo, hem fet un repàs de com ha anat la jornada amb el Gremi de Llibreters i de Floristes, connectant amb les signatures de llibres més rellevants de Barcelona, i vam fer després una tertúlia literària sobre la diada de Sant Jordi i l’ofici de l’escriptura amb dos escriptors de l’Hospitalet de Llobregat: Núria Garcia i José Javier Solé Ribas.

🔊 Escolta el programa ‘La Brúixola’:

També ens va visitar el regidor de Cultura, David Quirós per fer balanç de les Festes de la Primavera i hem repassat la transformació urbanística de l’Hospitalet amb el periodista David Guerrero.

En l’apartat cultural, han participat els integrants del grup ‘Los Xupitos’ de l’Hospitalet de Llobregat.

En total, vuit hores de programació amb els millors continguts dels nostres programes, la participació dels oients i regalant productes gastronòmics, llibres i entrades per espectacles.