A Espanya, cada mes, al voltant de 300 pacients són diagnosticats de melanoma cutani.

La iniciativa pretén conscienciar sobre la importància de les cures i la vigilància de la pell per prevenir l'aparició del càncer de pell. Tal com recull AEDV, la Campanya Euromelanoma és un projecte que va sorgir a Bèlgica el 1999 i al qual s'han anat sumant 50 països després de l'acord amb la Coalició Global per a la Defensa del Pacient amb Melanoma fa quatre anys. Espanya participa en aquesta campanya des de l'any 2000 a través de la Fundació Pell Sana de l'AEDV. Carles Aguilar parla amb la Dra. Rosa María Martí, Co-Coordinadora de la Campanya Euromelanoma a Catalunya i Membre de l'AEDV.