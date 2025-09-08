Una España escandalosa 

Pedri alcanzado una madurez futbolística y una regularidad que le convierten, sino en el mejor centrocampista del mundo en uno de los tres mejores y dirige los partidos con una maestría extraordinaria. Abrió el marcador con una auténtica obra de arte en una jugada extraordinaria y con un disparo final imposible para el portero otomano. Marcó otro gol y estuvo envuelto en la mayoría de las jugadas importantes de peligro del equipo español. Todos tuvieron actuación coral, maravillosa y deslumbrante hasta el punto que el público en la segunda parte fue abandonando el estadio ante la impotencia de los suyos, que venían de ganar, ni más ni menos que en el campo de la selección de GEORGIA a domicilio. Lamine Yamal volvía a poner unas pinceladas de talento extraordinario, realizó algunas de las jugadas más bonitas a nivel individual del partido y solo tuvo el pero del gol.

Tras una enorme jugada sorteando rivales, desaprovechó el disparo que habría supuesto uno de los goles de la temporada. Quizás pecó de individualismo en algunas acciones y de falta de puntería, pues cerca del marco mandó otra pelota a las nubes. Sin embargo, hizo un partido muy completo y volvía a demostrar que siempre pone destellos importantes y desequilibra y desnivela las defensas contrarias.

Se marchó serio tras ser sustituido, pero por fortuna, sin recuerdos de las molestias en la espalda que había sufrido días pasados. Ferran Torres entró por el lesionado Nico Williams al filo del descanso y no lo pudo hacer mejor, marcó un gol en la contra que dirigieron los tres Barcelonistas e incluso llegó a tocar la pelota del tercer tanto de Mikel Merino, con lo que en teoría sería también un doblete para el jugador valenciano, que sigue demostrando que tiene muchísimo gol y cuyas cifras en la selección española a nivel goleador son de auténtico Killer del área.

Lo más importante es que a las primeras de cambio las selección española endereza y casi asegura el pase para el mundial en un grupo muy corto en el que solo hay seis partidos en el que ya ha ganado dos encuentros fuera y en el que si solo ganando los tres de casa matemáticamente estaría ya clasificado para la cita mundialista y por la puerta grande. Hoy por hoy la selección española es la gran referencia del fútbol mundial, la gran envidia de todos los países futbolísticos por las enormes cantidades de futbolistas de talento que atesora y que Aunque falten algunos no lo acusa.

Llevar 27 partidos sin perder enfrentándose mayoritariamente a las mejores selecciones del mundo no es nada fácil. Y es como gana con la claridad con la brillantez y con la eficacia de tal manera que demuestra una abrumadora superioridad partido tres partido y Campo tras Campo. Estamos viviendo una de las épocas de oro más importantes de nuestro fútbol. Cuando nadie lo podía imaginar y en apenas tres años se ha consolidado un equipo bajo el mandato de un entrenador que está sorprendiendo a propios y extraños por su enorme liderazgo Luis de la Fuente para una selección escandalosamente buena.