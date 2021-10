Ereccions rígides, realitat o clixé per a un bon sexe?

Afrontar el problema amb la parella és fonamental per trobar una solució eficaç i superar la falsa creença que les ereccions rígides són imprescindibles per a una relació sexual satisfactòria. L'implant de penis és una de les tècniques menys conegudes per fer-se servir en tercera línia de tractament, però és una opció que funciona i garanteix una bona activitat sexual, amb xifres de satisfacció superiors al 90%. Cap pacient parla del tema amb el seu entorn, és un fet amagat i que impacta negativament a l'autoestima de l'afectat i, per descomptat, al benestar de la seva parella sexual. Carles Aguilar parla amb el Dr. Óscar Gorría, Uròleg de la Unitat de la Unitat d'Urologia Reconstructiva i Andrologia del Complex Hospitalari de Navarra.