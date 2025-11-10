ERC i PSOE guanyen temps per acordar la recaptació de l’IRPF

ERC havia de portar aquest mes la proposició de llei al Congrés, però finalment ho posposa fins al proper en el proper període de sessions, és a dir, a partir del febrer. Les dues parts, en canvi, neguen que això sigui per discrepàncies o alentiment en les negociacions. Tant republicans com socialistes afirmen que les converses "avancen a bon ritme". Però precisament perquè encara s’està negociant el finançament singular, Esquerra considera que "ara no pertoca debatre sobre la recaptació de l’IPRF".
Tot i així, la formació d'Oriol Junqueras espera tancar un "bon acord" abans d’acabar l’any, mentre que el PSC no vol parlar de calendaris. Això sí, les dues formacions interpel·len a Junts sobre què votarà quan la reforma del model finançament arribi al Congrés.
"Tot partit que es defineixi com a partit nacional o patriota no pot votar en contra de projectes que beneficiïn Catalunya i les seves famílies", ha sentenciat el portaveu d'ERC, Isaac Albert. Des del PSC, la seva portaveu, Lluïsa Moret, ha instat els juntaires a "ser coherents amb Catalunya i prioritzar els interessos de la població abans que els del partit".