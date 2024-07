ERC i PP fan balanç del preacord entre republicans i socialistes

No serà fins divendres quan els 8.700 militants d'Esquerra votaran si estan a favor o no d'investir Salvador Illa president de la Generalitat. El secretari segon dels republicans al Parlament, Juli Fernández, celebra a 'La Brúixola d'estiu' que "hem tingut la capacitat de moure al PSC i al PSOE per aconseguir fruits que donen resposta a qüestions amb què ens vam presentar a les eleccions del 12 de maig". Alhora, reconeix que caldrà fer modificacions legislatives perquè l'acord sigui estructural i que "es necessitarà construir majories, tot i que el compromís és amb el PSOE".

Des dels populars, el portaveu del Partit Popular, Juan Fernández, critica a 'La Brúixola d'estiu' que el preacord és "una obra de teatre entre PSC i ERC" i assegura que "el partit socialista està fent un tracte desigual i configurant un sistema de finançament on hi ha espanyols de primera i de segona". A més, ratifica que la sortida del règim comú requerirà reformes legals que "ja veurem si són possibles", afirma.