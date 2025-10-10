ERC i Comuns donen un toc d’atenció a Salvador Illa, però sense neguitejar-lo

Salvador Illa surt del Debat del Política General amb una estirada d’orelles, però sabent que Esquerra i Comuns no han trencat els ponts. De fet, van salvar-lo de la reprovació que demanava el Partit Popular.
Tot i així les dues formacions s’ha desmarcat de la proposta estrella del President per atacar la crisi de l’habitatge. Li retreuen que ho fiï tot a la construcció de 214.000 pisos en els terrenys que encara hi ha disponible a Catalunya, de la mà de sector privat i amb l’horitzó del 2030. Republicans i comuns exigeixen mesures immediates, com ara la rehabilitació de pisos, i endurir les lleis per prohibir l’especulació. Per tot plegat, s’hi van abstenir en la votació: un semàfor groc que, en tot cas, deixa la porta oberta a la negociació.
On sí que hi ha plena sintonia és en el finançament singular, pal de paller d’Esquerra. Les tres parts defensen un model que permeti a la Generalitat recaptar tots els impostos -començant per l’IRPF- i que garanteixi a Catalunya els mateixos recursos que aporta a l’Estat. Ara serà el govern qui haurà de materialitzar aquesta bona voluntat.
L’Executiu també ha fet una picada d’ullet a Esquerra assumint que cal una gran entesa de país per resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat. Els socialistes van votar-hi a favor, mentre que van tombar el referèndum de Junts, amb el qual pretenien pressionar Pedro Sánchez.
En matèria d’infraestructures, Govern i socis refermen el seu compromís amb el traspàs de Rodalies i la millora de la xarxa ferroviària, però la discrepància continua sent l’ampliació de l’aeroport del Prat.