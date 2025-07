ERC amenaça Salvador Illa amb deixar-lo sense Pressupostos si no blinda la hisenda catalana

Esquerra ha advertit Salvador Illa que el finançament singular és el “pilar fonamental” que “dona sentit a la legislatura”, en aquest sentit, la formació o negociarà els Pressupostos del 2026 si no es compleix amb “l’ordinalitat, la singularitat i la recaptació de tots els impostos”.

“No hi haurà pressupostos ni a Catalunya ni a Espanya si PSC i PSOE no compleixen els seus compromisos”, ha amenaçat el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Prèviament, també ho havia fet el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, durant la sessió de control.

El cap de l’Executiu ha refermat el seu compromís amb “la literalitat de l’acord d’investidura” en matèria de finançament. Salvador Illa ha reconegut que “queda feina per fer”, però “ratifica” que “la hisenda catalana recaptarà progressivament tots els impostos”.

Junts fa una crida a “la unitat independentista”

Junts per Catalunya ha acusat el Partit Socialista de “ser els campions dels incompliments”, per la qual cosa -ha afegit- els socis d’investidura “haurien de descartar el finançament singular” i “haurien de deixar de donar-li suport”.

El líder juntiare a la cambra, Albert Batet, ha demanat “un front comú dels partits independentistes per reclamar el concert econòmic que atorgui a Catalunya la plena sobirania fiscal”.

Salvador Illa ha replicat que “sí compleix els acords”. També ha afegit que el model signat entre els governs català i central és “un canvi de paradigma” en el sistema de finançament mai aconseguit en democràcia.