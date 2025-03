Entitats d'acollida reclamen més ajudes per a pacients i familiars que es traslladen a Barcelona per rebre tractament mèdic

Més de 800 pacients i familiars han necessitat entitats d’acollida a la capital catalana per poder rebre tractaments mèdics. Això es tradueix en 66.000 pernoctacions i una estada mitjana a allotjaments durant trenta-tres dies. En total són set entitats, una d'elles és la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. En declaracions a 'La Brúixola' la responsable d’Experiència del Pacient i Allotjaments d’Acollida de l'entitat, Àlex Carpentier, explica que actualment a Barcelona "hi ha quaranta-un allotjaments i cent quinze habitacions que facilitem les entitats en un context de crisi de l'habitatge i preus del lloguer disparats". Carpentier lamenta que les sol·licituds d’allotjament estan creixent i, de fet, se n'han hagut de declinar 185. Les entitats han traslladat a l'administració que necessiten més allotjaments i recursos, "però no hem rebut cap concreció en ferm", explica Carpentier.