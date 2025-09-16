Ensorrament a Sallent: tretze evacuats i dos rescatats en un edifici

La matinada d’aquest dimarts, cap a les 00.40 h, s’ha produït un ensorrament parcial del tercer pis sobre el segon d’un edifici de planta baixa i tres pisos al carrer Secretari Bonet de Sallent (Bages).
L’incident ha mobilitzat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han rescatat dues persones atrapades a l’interior, totes dues il·leses.
En total, tretze persones han estat evacuades. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres ambulàncies i un metge, atenent quatre afectats: una dona i un menor donats d’alta al lloc, un home afectat per inhalació de pols també donat d’alta in situ, i un altre home traslladat a l’hospital en estat menys greu.
Durant la nit, les famílies afectades han estat reallotjades temporalment en un hotel. Un veí que va presenciar els fets ha explicat que “va sentir un soroll molt fort, com si caigués una paret sencera, i va sortir corrents pensant que tot l’edifici s’ensorrava”.
L’edifici no serà enderrocat
Aquest dimarts al matí, tècnics de l’Ajuntament de Sallent han accedit a l’edifici afectat per fer una primera valoració dels danys. Segons l’informe preliminar, l’immoble no presenta danys estructurals greus i no caldrà enderrocar-lo.
Tot i això, l’alcalde Oriol Ribalta ha confirmat que els veïns no podran tornar a casa “a curt termini”.
Les tasques immediates se centraran en apuntalar l’edifici per permetre l’accés als habitatges i facilitar la recuperació de pertinences. L’Ajuntament ha activat el protocol d’emergència per garantir allotjament als afectats i ha convocat una reunió amb serveis tècnics i socials per gestionar una solució d’habitatge estable.
Segons Ribalta, l’antiguitat de l’edifici és la principal hipòtesi del sinistre.