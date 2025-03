Ens queden els mateixos diners per viure que fa 25 anys: 18.031 euros

El creixement de l’economia catalana des de l’inici de segle no s’ha traduït en més diners a les nostres butxaques. Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, el PIB català ha crescut un 50% mentre els diners que ens queden per viure són els mateixos que ara fa 25 anys.

Per explicar-ho d’una forma gràfica, el pastís és cada vegada més gran però a l’hora de repartir-lo cadascun de nosaltres rep els mateixos diners ara que a l’any 2000. Ara, dividirem aquest pastís amb dades.

Concretament, l’economia catalana ha generat un 48’9% més de riquesa durant aquest primer quart de segle. Ara bé, quan calculem la renda que ens queda a la butxaca per viure després de restar el pagament d’impostos, el retorn en serveis públics i les despeses de l’habitatge, veiem que tenim un 0’1% més de diners que fa 25 anys. De mitjana, 18mil 31 euros per cap. És cert, doncs, que l’increment del PIB genera prosperitat, com acostumen a dir els presidents catalans?

Doncs els números indiquen que la renda s’ha estancat tot i el creixement constant del PIB català. "No només és molt inferior respecte al PIB per càpita, sinó que està estancada en un període llarg de 25 anys", assegura Joan Ramon Rovira, cap del gabinet d’estudis econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona. Això significa que, a preus constants del 2021, estem al mateix lloc al qual estàvem a principis de segle, "no ha variat", afegeix.

I ens preguntem... on van a parar aquests diners? Doncs la riquesa generada es reparteix, entre altres, en beneficis empresarials que no es reinverteixen en el territori, en les inversions que fan governs en països estrangers i en pagar els interessos i els deutes que Espanya i Catalunya tenen amb la Unió Europea.