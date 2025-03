Enric Aragonès (Sindicat de Llogateres): "Mentre no es reguli el lloguer de temporada i d'habitacions, cap mesura serà realment efectiva"

Fa justament un any que entrava en vigor el nou índex de preu dels lloguers, que regula el sector i que fa de topall a Barcelona a més de 200 municipis de tot Catalunya. Un any després, el lloguer ha baixat gairebé un 6,5% a Barcelona i gairebé un 4% al conjunt de Catalunya. Al conjunt del territori es registren uns mil nous contractes cada mes. La limitació del preu del lloguer s’aplica a un total 271 municipis on viuen més de 7 milions de persones, el 90% de la població catalana.

Per fer balanç del primer aniversari d'aquesta mesura hem parlat amb el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, que creu que tot i la intenció positiva de la mesura no s'aborda el problema més seriós: "Quedar-nos amb aquestes dades amaga una part important del problema, que és que tenim un mercat desregulat fora d'aquesta regulació que és encara més gran, com és el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions, que no para de créixer i que està servint per pujar preus i per fer fora gent de casa seva. Ara mateix a un arrendador li surt a compte fer fora llogaters per posar-hi un lloguer de temporada o d'habitacions, perque li permet saltar-se aquesta regulació".

El paper de l'administració

Aragones considera que les declaracions dels responsables polítics tapen una realitat molt diferent: "Hem sentit la ministra amb aquest tò triomfalista que a qualsevol llogater ens costa d'entendre dient que a Catalunya quan sen's acaba el contracte de lloguer podem estar tranquils que fora de Catalunya perquè no ens poden apujar el lloguer. El problema es que sí que el poden apujar si ens fan fora i posen un lloguer de temporada. Han generat uns incentius enormes que es podrien solucionar aplicant la regulació de preus al lloguer de temporada. Hi ha una llei al Congrés per fer això que ja està en tràmit i que es podria aprovar en qualsevol moment", lamenta el portaveu del Sindicat de Llogateres.

"És important veure que aquest efecte que ha tingut de contenció de les pujades l'ha tingut malgrat la inacció de la Generalitat. Durant un any no hem tingut règim sancionador, fa apenes un mes que el tenim, no hi ha recursos per la inspecció i no s'ha fet cap capmanya informativa per explicar als llogaters del pais que hi ha una regulacio de preus. Per tant, si es posés les piles encara es podria fer molt més. la patronal esta molt còmode amb aquest govern que no fa res", apunta Aragonès.

Quant més perdin, millor pel llogater

Aquestes mesures per posar setge al lloguer de temporada han despertat les crítiques de la patronal del sector, que assegura que tindrà un impacte negatiu en la seva economia: "Això ja ho vam veure amb l'altra regulació que teniem vigent a Catalunya. Hem de fer cas de les dades oficials que es el registre dels contractes que es fan i no pas les estadístiques que s'inventen determinats portals immobiliaris. El que està clar és que els afecta, clar que els afecta, perquè hi ha un conflicte d'interessos. Quant major sigui el seu benefici del negoci pitjors son les condicions per les persones llogateres i això és el que el 5 d'abril en la mobilització que convoquem a les 18.00h a la plaça Espanya volem posar sobre la taula, acabaem amb el negoci de l'habitatge, quant mes negoci facin ells pitjors son les nostres condicions, si ells poden apujar el preu tenen mes benefici i nosaltres hem de destinar mes part del salari, i si tenen topall evidentment perden benefici pero nosaltres podem viure mes tranquils. No hi ha un equilibri possible entre el dret a l'habitatge i el dret a especular".

El govern central explica que aviat es podra posar frè a aquesta situació amb el registre dels tipus de pisos que hi ha per determinar quins s'estan llogant de manera il·legal: "La manera de punxar aquesta bombolla és aplicar la regulació dels lloguer de temporada i d'habitacions. Aquest registre que fa mesos que anuncien no serveic per res, no els hem de registrar i anar mirant un per un si es donen les condicions, el problema es que a un lloguer de temporada li pots posar el preu que et doni la gana, i un lloguern convencional no. Per tant tot el que no sigui posar frè al loguer de temporada serà farragosa i inútil".