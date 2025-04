Parlem amb Mireia Bonilla, gerent de production development a l'àrea de producció a SEAT, una de les poques dones que lideren àrees claus dins d’una indústria tradicionalment masculinitzada. Amb ella descobrirem com s’impulsen els projectes d’innovació des d’una perspectiva estratègica, quin ha estat el seu recorregut professional dins del sector i com veu l’evolució del lideratge femení en un àmbit com el de l’automoció, en plena transformació tecnològica i sostenible.