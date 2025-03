TEMA DE LA SETMANA

Emprendre un negoci de restauració, un camí plè de dificultats

A la secció 'El Tema de la Setmana' posem sobre la taula temes que, ja sigui perquè estan d'actualitat o per la seva trascendència, val la pena analitzar. Ho fem amb diversos formats, des de petits reportatges a entrevistes com també tertúlies i taules rodones. Avui hem aprofitat un estudi de The Fork que diu que més de la meitat dels restauradors que tanquen ho fan per falta de planificació per parlar sobre les moltes dificultats que passa un restaurador o restauradora a l'hora d'iniciar i també gestionar el dia a dia d'un negoci de restauració.