Emma Zafón: "El matrimoni continua sent un model de relació que oprimeix a la dona"

A partir de la novel·la "Casada i Callada" d’Emma Zafón, reflexionem sobre una qüestió central de l’obra: per què la gent continua casant-se tant? Quins valors es perpetuen amb la predominança del matrimoni?
Zafón explica que, tot i la lluita feminista dels darrers anys, al principi se sentia enfadada amb la societat per seguir apostant per un model que considera arcaic. “Ara he entès que és així, i que amb el temps la gent es cansarà de casar-se i optarà per altres models”, afirma, compartint les fases emocionals que ha viscut durant el procés d’escriptura.
La novel·la narra la història d’amor entre una noia i un noi en el context del postfranquisme. A través d’aquesta relació, l’autora mostra l’evolució social i política de l’entorn, tot evidenciant comportaments masclistes encara presents en moltes relacions actuals.
Amb "Casada i Callada", Zafón vol oferir una eina de visibilització i empoderament per a totes aquelles dones que es troben en situacions similars i que busquen la força per rebel·lar-se.