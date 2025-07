LIDERATGES, L’economia en clau d’igualtat

Emma Gumbert, Cònsol Major del Consolat del Mar.

El Consolat de Mar, el centre de mediació, conciliació i arbitratge empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona amb més de 750 anys d’història, té per primer cop una dona com a cònsol major. Avui parlem sobre aquest fet històric i què pot suposar per al futur del Consolat.