Els veïns del Park Güell ja poden circular en bicicleta

Com cada dilluns a La Ciutat avui hem marxat d'excursió. Avui el David Tirado, s'ha desplaçat fins al Park Güell per parlar de la nova mesura que permet als veïns de la zona poder entrar al recinte amb bicicleta entre les 7 i les 9 del matí, i entre les 8 i les 10 de vespre. Aquest canvi va entrar en vigor el dia 1 de setembre, i tot i que ha estat celebrat pels veïns i pels membres de la plataforma ‘Recuperem Park Güell’, asseguren que aquesta només és una de les moltes reivindicacions que han realitzat en els últims temps.
Així i tot, d’aquesta forma l’executiu de Jaume Collboni ha fet marxa enrere a la prohibició –alguns veïns havien estat multats per la Guàrdia Urbana– i per ara permet entrar la bici els veïns dels barris adjacents, els usuaris de Gaudí Més i la comunitat educativa de l’escola Baldiri Reixac, la qual es troba dintre del recinte. El problema ara és que aquests reclamaven poder circular en bicicleta a qualsevol hora, no només a primera hora del matí i a última hora del dia, no només entre setmana, sino també els caps de setmana, ja que molts nens i nenes han d’anar a l’escola i aquest indret té moltes baixades i pujades.
Fins ara què és el que feian els pares, mares, nens i nenes que volien anar fins l’escola amb bicicleta? Doncs anar fins al recinte amb la bicicleta, i al arribar baixar i fer la resta del trajecte a peu. Recordem que la tinenta d’alcaldia d’urbanisme, Laia Bonet, va dir que aquesta mesura és excepcional perquè el Park Güell és un parc històric, i en aquests no està permés la circulació en bicicleta. Només s’ha aprovat per les circumstàncies que es donen, i per la demanada veïnal.
Altres reivindicacions
Per tractar aquest tema, hem parlat a l'entrada del Park Güell amb el Xavi Elson, ell és membre de la Plataforma Recuperem Park Güell, una de les plataformes que més han reivindicat aquest canvi de normativa. Ell ens ha explicat quina era la situació que vivien abans de l'entrada en vigor de la nova normativa, i com està funcionant tot plegat. A més, ens ha parlat de les altres reivindicacions que fan des de la plataforma.