Els veïns de Barcelona demanen solucions per als més de 8.000 habitatges en risc estructural

Més de 8.000 habitatges repartits en cinc barris de Barcelona tenen risc estructural, segons ha detectat la FAVB, que alerta que la xifra real podria ser molt més elevada. Aquests pisos es troben als barris del Besòs i el Maresme, la Pau, Trinitat Vella, Poblenou i el Carmel. Les entitats veïnals denuncien “inacció administrativa” i avisen que ja hi ha gent vivint en pisos apuntalats o que fins i tot ha hagut d’abandonar casa seva.
Parlem d’edificis construïts fa cinquanta o seixanta anys en zones perifèriques i obreres, que es van fer amb materials de mala qualitat i que ara tenen problemes com aluminosi o mal aïllament i que en alguns casos ja han patit esfondraments. El barri més afectat és el Besòs i el Maresme, amb 5.000 pisos en risc, 2.800 dels quals en estat greu.
Els veïns lamenten que tots els projectes de regeneració que s’han plantejat des de l’Ajuntament han quedat sempre paralitzats. A més, hi ha hagut un ball de condicions pel que fa a la inversió que havien d’aportar els veïns, exigint-los més diners dels que podien pagar. "Al final hi havia unes condicions que se suposava que anaven destinades a la vulnerabilitat, però que, alhora, eren excloents amb la vulnerabilitat. Si poses unes condicions que saps perfectament que un territori no tindrà possibilitat de complir, és una forma de deixar-los fora", lamenta la portaveu del Besòs i el Maresme, Tareixa Pardo.
L’últim projecte que ha quedat en paper mullat és el que estava vinculat als fons europeus Next Generation. El problema és que el requisit per rebre la subvenció és que les obres estiguessin acabades el 30 de juny de 2026 i, tenint en compte que algunes encara no estan en marxa i d'altres tot just acaben de començar, es fa evident que aquesta data ja és inassumible i els veïns donen els diners per perduts.