Els usuaris de tren tenen més símptomes d'ansietat, despressió i malestar físic

Els usuaris freqüents de tren tenen més símptomes d’ansietat, depressió i malestar físic que la mitjana de la població. Aquestes són les primeres conclusions d’un estudi de la URV que ha analitzat si la crisi ferroviària afecta el benestar emocional dels usuaris. I el que està quedant demostrat és que aquesta crisi si està afectant als usuaris. El 80% dels usuaris assegura que el servei arriba tard “més de la meitat de les vegades”, i gairebé la meitat afirma que arriba tard “sempre”. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Sergi Martin Arbós, investigador del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, i la persona que ha liderat el projecte, i ens ha explicat que "hi ha persones que viuen una situació molt difícil en aquest sentit".

"Aquestes són les primeres dades de l'estudi, i volíem donar-les perquè percebim que hi ha interés per saber quina és la situació respecte als problemes de transport públic", diu. "Això afecta a treballadors i estudiants que veuen com dia rere dia arriben cada dia tard a la seva feina o a les classes, i fins i tot estudiants que s'arriben a perdre exàmens", afegeix.

"Encara estem recollint dades, pel que convidem a tothom a participar en aquesta enquesta que estem realitzant", conclou.