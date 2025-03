Els usuaris de Rodalies diuen prou: Demà, manifestació

Els usuaris de Rodalies diuen prou. Ja fa setmanes que els problemes als trens son constants, amb retards, incidències tècniques i també obres que condicionen el dia a dia dels qui utilitzen aquest mitjà de transport que, sens dubte, passa un dels pitjors moments de la seva història. Per aquest motiu, diverses plataformes i associacions que representen els usuaris han organitzat mobilitzacions per demà dissabte. Unes protestes que es faràn de forma simultània, a diversos punts de Catalunya com Barcelona, Tarragona, Tortosa, Segur de Calafell, Valls, Lleida, Cardedeu, Molins de Rei i la Garriga.

Cansats

A 'La Ciutat' hem parlat tant de la situació com d'aquestes protestes amb en David Cortés, membre de la plataforma 'Dignitat a les vies', que assegura que "no entenem el que està passant. S'estan enviant diners on no toquen. Segons Renfe Adif i aquestes empreses que gestionen el servei hem de tenir paciència, però no podem més".

El que moltes persones es pregunten és d'on ve el problema, i Cortés apunta a fa uns anys: "Per veure l'origen del problema hauriem de tirar molt enrere, al moment en què s'implanta l'AVE. En aquell moment s'inverteixen diners per aquesta infraestructura i no es destinen a Rodalies, ara tenim també el problema dels de mercaderies i aixi seguim. Portem des del 2020 amb el projecte Rodalies 2020-2030 però veiem que s'estan invertint diners al corredor del Mediterrani i no s'esta invertint en millores per Rodalies".

Falta d'informació

El principal problema, diu Cortès "és la desinformació, trens que no passen i desapareixen de les pantalles, si es que aquestes funcionen, retards dia si dia també per múltiples motius, que cada dia canvien, son com una plantilla. Cada dia es una loteria". Un altre problema és la falta de comunicació: "La comunicació amb Adif no existeix, amb Renfe sí pero el que realment ens ha donat coses és la Generalitat, que ens ha dit que necessitem paciència i que en uns anys hi ha millores, pero estem molt cansats, això és una merda de sistema. Portem temps amb inifinitat de problemes, tant tècnics com d'obres, feu les coses i resolgueu el problema ja, no tenim més paciència".

L'afectació a la salut mental

Recentment s'ha publicat un estudi que apunta als problemes de salut mental que provoquen aquests problemes de Rodalies. Un estudi que és ben rebut per 'Dignitat a les vies': "L'estudi és molt necessari per donar informació i treure a la llum tots els temes de salut mental, estrès, problemes amb la feina o conciliació, gent que estudia una carrera i ha d'escollir estació del tren i no carrera, hi ha molta gent molt cansada. Tenim un problema molt greu, si ets usuari i busques una feina i dius que vens amb Rodalies ja no t'agafen, i si has d'anar a treballar cada dia hi ha gent que s'ha de llevar molt més d'hora, es queda sense dormir les hores necessaries perquè es poden quedar sense feina, hi ha gent que ha perdut la feina per culpa de Rodalies, o gent que esta de baixa", reivindica Cortés.