Els treballadors falten 8 hores al mes per baixes laborals

Segons un estudi de PIMEC, és una dada que es duplica respecte la realitat de fa més d'una dècada

Catalunya és la tercera regió europea que més pateix les incidències de les baixes laborals temporals

Els empresaris assenyalen l’ús fraudulent de les baixes laborals com una font de pèrdues econòmiques. Segons un estudi de PIMEC, els treballadors falten de mitjana 8 hores al mes per incapacitat temporal, el doble que fa més d’una dècada.

Aquesta és la principal conclusió d’un informe elaborat a partir de dades públiques per la patronal de les PIMES catalanes durant els primers 3 trimestres de l’any passat. En aquest, constaten que les baixes laborals temporals representen un 75% de els baixes totals i que s’han duplicat en poc més d’una dècada. Al 2013, els treballadors faltaven 3’8h al mes per aquest motiu i al 2025 aquesta xifra s’ha elevat fins a les 8h mensuals. En termes econòmics, les despres s’enfilen fins als 33mil milions d’euros, tenint en compte la productivitat que perden les empreses i el cost de contractar algú. Segons el president de PIMEC, Antoni Cañete, Catalunya es capdavantera en el rànquing de regions europees que més pateixen les incidències de les baixes. “Després de Noruega i després de Navarra, Catalunya és el territori amb més baixes de tota Europa”, ha lamentat Cañete.

També ha desmentit la relació directe entre l’augment de les baixes amb l’increment de nombre de treballadors a Catalunya, ja que, diu, les baixes totals han crescut un 170% entre el 2013 i el 2024, molt per sobre del creixement de l’afiliació. Com a solució, el president de PIMEC proposa que les mútues privades puguin gestionar baixes temporals per donar un cop demà al sistema públic, que el veu col·lapsat.

