Els tècnics sanitaris mantenen per ara la vaga del 3 al 8 de març

Els tècnics sanitaris i d’infermeria mantenen la vaga convocada per a la setmana vinent, després que l’Institut Català de la Salut (ICS) els hagi fet una proposta que consideren “indecent”. La reunió d’aquest matí era l’últim intent d’evitar una aturada que durarà sis dies, del 3 al 8 de març, i que afectarà qüestions tan importants com les proves diagnòstiques o les radiografies.

Els sindicats convocants, SAE i SIETESS, estaven citats a una reunió a les onze del matí. Cap a la una hi ha hagut una aturada perquè l’ICS pogués fer-los la proposta definitiva, que ha estat entregada passades les tres i que ha decebut els sindicats. El document no incloïa cap compromís per millorar-los el salari, de manera que mantenen la vaga. Denuncien que el Departament de Salut continua sense complir, diuen, l’acord que va permetre, precisament, desconvocar una altra vaga a principis de 2024. José Joaquín Durán, portaveu del sindicat de tècnics SIETESS, diu que se senten "enganyats".

Pané nega que els pugui apujar el sou

Justament, la consellera de Salut, Olga Pané, ha dit aquest matí que les mesures organitzatives que es van pactar fa un any ja s'han complert o estan a punt per fer-ho, però que les salarials no són factibles. "Els temes organitzatius ja els hem dit que estem en condicions de complir-los. Les propostes salarials ens vam comprometre a portar-les a la taula d'harmonització, i aquí es va veure que els seus salaris estaven per sobre de la resta de tècnics, com ara els del SISCAT", ha dit, després d'una trobada amb la ministra de Sanitat, Mónica García, que ha tingut lloc a Barcelona.

Els sindicats diuen que és fals que s’hagi complert cap de les mesures i deixen clara la seva indignació. Una altra qüestió que allunya encara més les dues parts és dels serveis mínims que ha establert Salut. Segons els tècnics, són "excessius" i "obstaculitzen el dret a vaga".