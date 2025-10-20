Els tatuatges en els personatges públics: recomanats o millor evitar-los?

A la secció comunicativa d'aquest dilluns, el periodista i expert en comunicació, Alberto Gómez, explica els motius pels quals els tatuatges "no crec que siguin una bona eina comunicativa". Gómez ens porta exemples de polítics que porten tatuatges i que s'han interpel·lat entre ells amb els significats de les marques de tinta que porten a la pell. Alberto Gómez ens porta també les veus dels consultors en comunicació Iván Lozano i Alba Juan que, a diferència d'ell, no veuen en el tatuatge un element que pugui generar mala imatge en un personatge públic