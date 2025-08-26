Els sostres de vidre de les dones al sector tecnològic

Núria Castell Ariño és una de les figures més rellevants del sector TIC a Catalunya. Va ser una de les primeres dones a graduar-se en Informàtica fa més de 40 anys. És doctora en Enginyeria Informàtica, exdegana de la Facultat d’Informàtica de la UPC i actual professora titular especialitzada en processament del llenguatge natural. Ella porta dècades batallant perquè la dona estigui cada vegada més present al sector, però admet que hi ha haguts de gran crisi i de retrocés. Amb ella hem parlat de la importància de crear referents en l'àmbit TIC perquè en el futur hi hagi molta més presència femenina.
Un projecte per inspirar adolescents
Aquesta pionera ens ha explicat també en què consisteix el projecte DONADIGITAL, una plataforma de comunicació independent que vol fer front a la bretxa de gènere en el sector tecnològic a Catalunya, amb una mirada intergeneracional. La iniciativa actua en tres àmbits clau: inspirar adolescents, connectar estudiants de carreres TIC i visibilitzar dones professionals consolidades. L’objectiu és construir un ecosistema de talent femení robust i sostenible.