Els sindicats d'ensenyament volen negociar un increment salarial abans de Nadal

Els sindicats de l’ensenyament tornen a fer pinya per pressionar el Departament d’Educació en la negociació de millores laborals. D’entrada, han rebutjat la proposta de la conselleria i han presentat una contraproposta conjunta, que pretén resoldre els temes que consideren prioritaris, començant per l’augment salarial, des d’ara fins al febrer. De fet, volen parlar de l’increment de sous abans de Nadal, en la reunió del 10 de desembre.
Els representants dels treballadors continuen defensant que aquest punt és el més urgent i necessari, malgrat la pujada salarial de l’11% que ha acordat l’Estat per a tots els treballadors públics en els pròxims quatre anys. "Els docents catalans som els més mal pagats d'Espanya i aquest augment no canvia aquest fet. Qui té la competència de millorar els nostres salaris és la Generalitat", afirma Ramiro Gil, secretari d’acció sindical de Professors de Secundària.
Cinc prioritats
Més enllà d’aquesta qüestió, situen unes altres quatre demandes com a prioritàries, que volen abordar entre gener i febrer. Es tracta de la reducció de ràtios, la disminució de la burocràcia i la càrrega de feina, l’augment de la democràcia als centres i el consens de currículums.
Amb tot, els sindicats mantenen la primera reunió dimecres vinent, 3 desembre, per tancar el calendari de negociació. Per aquell dia també han convocat una concentració davant del Departament. Per al dia 10, proposen mobilitzacions a les portes dels centres.