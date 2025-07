Els sindicats demanen millores per a la situació “precària” del personal educatiu

L’àmbit educatiu torna a tenir protagonisme dins l’actualitat, ja que aquesta setmana diversos sindicats educatius s’han concentrat davant el Departament d’Educació i amenacen amb protestes al setembre per la situació laboral del personal.

Diverses reclamacions

Són moltes les modificacions que es proposen per millorar les condicions del personal, però en destaca la dels salaris. I és que, segons els sindicats, diversos acords referents a aquest aspecte no s’han fet efectius tot i pactar-se. Les mateixes entitats sindicals qualifiquen la situació de “precària” i afirmen que se senten invisibilitzats a l’hora d’arribar a nous acords.

Mobilitzacions al setembre

Davant la manca de millores, els sindicats amenacen el sector amb noves mobilitzacions de cara al mes de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar 2025/2026.

Augment de plantilles estables

Una altra de les reivindicacions endèmiques que es fa per part dels sindicats i que ara torna a agafar força és l’augment de personal estable als centres per reduir, així, les substitucions del professorat. De fet, recentment s’ha anunciat per part del govern que a partir d’ara el nomenament de substituts es farà de dilluns a divendres i es podrà acceptar o rebutjar a través d'una aplicació de mòbil.