LA CIUTAT d'ESTIU AMB JAUME MAS

Els secrets de l'obra 'La pell fina' amb l'actor Francesc Ferrer

L'actor Francesc Ferrer està representant l'obra 'La pell fina' al Teatre Borràs de Barcelona. L'obra parla de tot allò que no estem preparats per dir ni per rebre. Dir la veritat està molt bé, però... què passa quan aquesta veritat ofèn? Cal dir-la?