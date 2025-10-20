Els radars han evitat més de 1.600 accidents a Catalunya, segons un estudi

Els radars de velocitat han reduït un 20% els accidents amb víctimes greus o mortals i més d’un 30% els accidents amb ferits. Així es desprèn d’un estudi encarregat pel Servei Català de Trànsit que avalua l’impacte dels radars fixos en la sinistralitat entre els anys 2002 i 2023.
En aquests 21 anys, s’han evitat més de 1.600 accidents amb ferits, dels quals uns 370 haurien estat greus o mortals, segons els càlculs de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). La consellera d’Interior, Núria Parlon, celebra aquestes xifres i assegura que no s’ha produït l’anomenat “efecte cangur”, és a dir, que "els accidents no s'han desplaçat" a trams anteriors o posteriors d'on està el radar.
Tipus d'accidents
Tal com ha explicat Parlon, l’estudi indica que els radars fixos són més efectius evitant accidents amb unes característiques concretes: "Quan els conductors són homes i joves (dels 25 als 44 anys), i quan l'accident es deu a un error humà, es produeix de dia i entre setmana, i hi ha implicats vehicles lleugers o motocicletes".
L’informe ha analitzat l’impacte dels 131 radars de velocitat fixos que hi ha actualment a Catalunya, i conclou que la seva efectivitat augmenta amb el pas del temps. Per això, els autors de l’estudi recomanen instal·lar-ne més.