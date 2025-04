Els petits i mitjans comerços, els més afectats per l'apagada

Un dels sectors de la societat que més es van veure afectats per l'apagada electrònica van ser els petits i mitjans comerços, ja que molts van haver de tancar o esperar a veure si tornava l'electricitat. Altres grans comerços, en canvi, al tenir els generadors elèctrics, varen poder quedar oberts. Per parlar de tot plegat hem pogut parlar a La Ciutat amb el Moisés Bernal, director d’estudis i anàlisi econòmica de Pimec, i ens ha explicat que "les empreses, més que tancar, van estar a l'expectativa de saber si havien de tancar o no". "La informació que els hi arribava no era gaire concreta, estaven esperant a veure com evolucionava la situació", diu Bernal.

"El problema que varen tenir els comerços va ser que els que tenen sistemes de refrigeració o aliments freds, la principal preocupació va ser no perdre'ls. A més no podien cobrar i els hi demanaven cobrar en efectiu", asssegura el director d'estudis i anàlisi econòmica de Pimec. "Ara encara hi ha alguns petits fallos als punts de venda, però tot comença a funcionar amb normalitat", conclou.