Els perills de la pornografia com a referent sexual

La pornografia, des de fa molts anys, ha estat objecte de reprovació per a molts sectors de la societat. Els perills als quals s'exposen sobretot els joves quan en consumeixen ha portat a moltes institucions socials han intentat regular el seu consum. El psicòleg David Cueto diu que "no ha de ser un referent per l'educació en l'àmbit sexual", però que no s'hauria de "demonitzar" en la mesura que habitualment es fa. "És innegable que si un jove té accés a un dispositiu amb connexió a internet, més d'hora que tard toparà amb un contingut de caràcter pornogràfic", explica Cueto i afegeix que "lluny d'exercir un control parental exagerat per evitar-ho s'ha d'alfabetitzar al nen perquè sàpiga interpretar allò que veu".

Sense dubte, bona part de la indústria reprodueix en els seus continguts actituds "masclistes i falocèntriques". "Falta educació sexual per als joves perquè siguin ells els que desvinculin els continguts pornogràfics de la realitat", diu el psicòleg i afegeix en aquesta matèria que "les escoles ensenyen sobre sexualitat des d'un vessant massa biològic".