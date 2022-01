Els pediatres avalen el nou protocol sobre quarantenes a les escoles

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el doctor Pepe Serrano, membre de la junta de la Societat Catalana de Pediatria, admet que el canvi en el protocol sobre quarantenes “no té una sòlida base científica” però sí que permet posar “traves” al confinament i evitar “la marginació d’alguns grups, especialment els més vulnerables”.

Sense més risc per als nens

Sobre si el nou protocol pot afavorir els contagis entre els més petits, Serrano reconeix que encara no saben amb exactitud el grau de transmissibilitat de la variant òmicron, “tot i que sembla que és major”. En aquest sentit, també ha apuntat que “al nostre entorn no hi ha un excés d’ingressos hospitalaris” de nens respecte les altres onades.

Bon ritme de vacunació infantil

Aquest pediatre trobar lícit que els pares puguin dubtar sobre vacunar als seus fills però considera que “el ritme de vacunació està evolucionant prou bé tenint en compte que fa poc que s’ha començat a vacunar aquesta franja i pel mig s’han celebrat els vacances de Nadal”. Serrano també ha reiterat que els efectes secundaris de la vacuna contra la covid “no són més importants que els habituals en altres vacunes: malestar 24-48 hores, mal a la zona de la injecció i cefalees en alguns casos”.