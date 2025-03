Els pantans de les conques internes de Catalunya freguen el 40% de la seva capacitat

En una setmana, el conjunt d’embassaments han crescut més de 8 punts, fins a gairebé el 40% de capacitat, el que representa uns 275 hectòmetres cúbics. Els que s’han vist més beneficiats per aquesta escombrada d’aigua han estat el de Darnius-Boadella, a l’Alt Empordà, que pràcticament ha doblat la seva capacitat, i el de Sau, que ha passat del 6 al 21% de la seva capacitat.

Tot just fa un any, les reserves estaven de mitjana al 14% i ara en freguen el 40. També estem millor que a principis d’estiu de l’any passat i encara no hem entrat en la primavera. Tot i així, la sequera no s’ha acabat ni molt menys. De fet, trenta-vuit municipis catalans continuen en emergència per la manca d’aigua.

Risc d'alerta en alguns rius

Han estat unes pluges importants, que van recórrer Catalunya d’est a oest, amb registres d’entre 30 i 60 litres. Això ha fet incrementar de forma destacable el cabal d’alguns rius que han superat els llindars de perill o alerta. És el cas del Llobregat, amb 168 metres cúbics per segons a Guardiola de Berguedà; la Tordera a Fogars de la Selva, amb 190 metres cúbics per segon, o el Congost, amb més de 80 metres cúbics per segon al seu pas per la Garriga.