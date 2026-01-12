Els pagesos aixequen el tall al Port de Tarragona però mantenen altres mobilitzacions

Els pagesos han desconvocat aquest matí la protesta que mantenien al Port de Tarragona des de feia quatre dies. Poc després de les deu, els 25 tractors i la quinzena de vehicles que encara bloquejaven els accessos han iniciat la marxa en direcció a la Conca de Barberà, el Penedès i el Baix Camp. La decisió arriba després d’haver passat una quarta nit a la intempèrie en el marc de les mobilitzacions contra l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur.
Tot i retirar-se del Port, els agricultors tarragonins adverteixen que tornaran a mobilitzar-se si el Govern no compleix els compromisos adquirits. El president del Gremi de la Pagesia, Joan Regolf, ha remarcat que el sector “no pensa afluixar” i que mantindran la pressió fins que hi hagi garanties fermes.
Segons dades facilitades per la direcció del Port de Tarragona, el tall ha provocat una reducció del 88% en el trànsit de camions respecte dels mateixos dies de l’any passat. Malgrat l’impacte, la infraestructura ha valorat positivament que les protestes s’hagin desenvolupat sense incidents i ha celebrat la reobertura dels accessos, que permetrà restablir la normalitat logística.
Altres talls continuen actius
Mentre Tarragona recupera l’activitat, altres punts del territori continuen bloquejats. L’AP‑7 a Pontós (Alt Empordà) i la C‑16 entre Girona i Berga segueixen tallades, així com la N‑II a l’Alt Empordà i la C‑38 al Coll d’Ares.
Els pagesos que mantenen aquests talls asseguren que no es mouran fins que el president de la Generalitat, Salvador Illa, expressi un suport explícit a les mesures acordades ahir pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en la reunió amb els representants del sector a Bàscara. Ordeig es va comprometre a impulsar un front comú de demandes davant del govern espanyol i de la Comissió Europea, així com a desplegar polítiques per minimitzar els efectes de l’acord del Mercosur.
Des de Revolta Pagesa, els portaveus Guillem Solà (Osona) i Jordi Ginabreda (Girona) insisteixen que no n’hi ha prou amb la paraula del conseller i reclamen el compromís directe del president.
Reunió clau aquesta tarda
Els talls es mantindran, com a mínim, fins aquesta tarda, quan està prevista una reunió entre Salvador Illa i el sector agrari. La trobada tindrà lloc a un quart de cinc al Palau de la Generalitat. El conseller Ordeig ha expressat confiança que, un cop celebrada la reunió, les mobilitzacions s’aixequin.